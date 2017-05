Den 20. Mee ginn d'Pippa Middleton an den James Matthews sech d'Jo-Wuert an der St Mark’s-Kierch zu Bucklebury.

Esou pompéis wéi d'Hochzäit vun hirer grousser Schwëster, wäert dem Pippa seng wuel kaum ginn, ma Groussbritannien ass awer ganz gespaant an och déi national an international Press ass prett fir de groussen Dag.Virun engem knappe Joer huet de Finanzexpert James Matthews ëm d'Hand vum Pippa Middleton ugehalen, dat nodeem d'Koppel sech schonn iwwer 10 Joer kannt huet. Nieft der Brautkoppel dierften natierlech och vill Aen op d'Kate an de William geriicht sinn. Hir Kanner, de Prënz George an d'Prinzessin Charlotte, hunn hire groussen Optrëtt als Blummekanner. Mat grousser Spannung gëtt och de Prënz Harry erwaart, dee vu senger Frëndin, der Actrice Meghan Markle, dierft begleet ginn.