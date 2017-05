Vum 19.-21. Mee presentéiert "The Storm" déi 6. International Editioun vun der Tattoo Convention an der Luxexpo um Kierchbierg.

HORAIRES

Iwwer 400 Artisten, Live Musek a Virstellungen an och dëst Joer sinn erëm bekannte Kënschtler, ewéi d'Schauspiller Robert Lasardo a Zombie Boy an Tattoo-Kënschtler ewéi de Marco Klose an de Schwäizer Micha, genannt "Joker Boy" dobäi.

Vendredi : 14h00-23h00

Samedi : 11h00-23h00

Dimanche : 11h00-19h00

TARIFS

Day Pass :

Prévente - 15,00 €

Caisse - 20,00 €



Weekend Pass :

Prévente - 40,00 €

Caisse - 45,00 €