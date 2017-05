Life&Style: Am meeschte gelies

Déi zoustänneg Autoritéit warnt awer virun net konforme Produiten.Mat der Douane wiere schonn Dausenden där klenger Objeten, déi een op de Fanger kann dréinen, beim Import blockéiert ginn, well se net konform waren.D'Eltere sollen dowéinst kucken, datt den europäeschen CE-Sigel um Produit ass, d'Beschreiwung liesen an oppassen, datt et keng kleng Stécker ginn, déi kéinten ofgeschléckt ginn.Doriwwer eraus, solle keng Kanner ënner 3 Joer domadder spillen.