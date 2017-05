No enger Gebuertsdagsfeier zu Zweebrécken sinn aacht Leit an der Klinik gelant.

De Gebuertsdagskuch vun engem 22 Joer ale Student aus Zweebrécken war dru Schold, datt fir aacht Leit den Owend méi séier eriwwer war, wéi se gehofft haten. De jonke Mann hat e puer Gramm Haschisch an den Deeg vu sengem Gebuertsdagskuch gemëscht.



D'Gäscht, déi de Kuch giess haten, hu sech dono relativ séier missen iwwerginn. Nodeems dono nach Schweessausbréch, staarkt Zidderen an Kreeslafproblemer derbäi komm sinn, sinn dunn endlech Ambulanze geruff ginn. De Service d'Urgence huet d'Leit am Alter tëscht 20 a 25 Joer an Kliniken zu Zweebrécken, Primasens, Homburg a Neunkirchen bruecht.