Och bei ville Lëtzebuerger ass déi karibesch Insel-Grupp Guadeloupe eng ganz beléiften Destinatioun. Hannert de Kulisse kriselt et awer.

Guadeloupe: Kris an der beléifter Vakanzendestinatioun (06.06.2017) De karibeschen Inselgrupp ass och bei Lëtzebuerger eng ganz beléifte Reesdestinatioun.

Eng och bei Lëtzebuerger ganz beléiften Destinatioun ass do och déi karibesch Insel-Grupp Guadeloupe, déi och jo nach ëmmer e franséischt Iwwerséi-Departement ass. Ma hannert de Kulisse vun der perfekter Vakanzendestinatioun kriselt et zolidd. Et herrscht eng grouss Onzefriddenheet ënnert Deeler vun der Bevëlkerung.D'Charlotte Bruneau war fir eis op der Platz a weist eis déi aner Säit vum Vakanzeparadäis.