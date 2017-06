Schonn an den nächsten Deeg wëll d'Melania vun New York op Washington plënneren. D'Insider-Zäitschrëft "Politico" huet präziséiert, dass sech d'First Lady de 14. Juni, also den Dag vum Donald Trump sengem 71. Gebuertsdag, erausgesicht huet. Och "CNN" huet bericht, dass d'Melania geplangt hätt ze plënneren.No der Wahl-Victoire vun hirem Mann, am November d'lescht Joer, war déi nei First Lady am Trump Tower bliwwen, fir dass hire Jong Barron do säi Schouljoer kéint ofschléissen. Dës Decisioun war vu ville Säiten hefteg kritiséiert ginn, och vu Scheinehe gouf geschwat."Dëse Schratt géif hëllefen ze beweisen, dass de President e fest a stabilt Bestietnes huet a säi Stot ënner Kontroll huet", léisst d'Historikerin Katherine Jellison vun der Universitéit Ohio "Politico" wëssen. Den Donald Trump steet aktuell wéinst der Affaire ëm presuméiert russesch Amëschungen an den US-Wahlkampf a presuméierte Russland-Kontakter vu Mataarbechter vu sengem Wahlkampf-Team massiv ënner Drock.D'Melania Trump huet, anescht wéi hir Virgängerin Michelle Obama, nach guer keen Engagement un der Säit vun hirem Mann gewisen. D'Michelle Obama huet aktiv u politesche Projeten, virun allem an de Beräicher Bildung an Ernährung, matgewierkt a sech domat immens beléift gemaach.An de Schlagzeile stoung déi aktuell First Lady besonnesch no den éischten Auslandsreesen a Saudi-Arabien, Israel an Italien, zesumme mat hirem Mann. No dëse Reesen huet een an de Medien praktesch just erausgelies, dass d'Koppel sech wuel net ganz eens ass. Am Internet verëffentlecht Videoe weisen, wéi d'Melania Trump, no der Arrivée an Israel um Rouden Teppech, d'Hand vun hirem Mann ewechschléit. An de sozialen Netzwierker hat dëst ganz héich Welle geschloen.