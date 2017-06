Domat wunnt déi amerikanesch First Lady dann elo endlech am Wäissen Haus.No der Wahlvictoire vum Donald Trump ware seng Fra Melania an hire gemeinsame Fils am Trump Tower zu New York wunne bliwwen. Et hat geheescht, et wéilt ee mat der Plënner waarden, fir dass de Barron Trump säi Schouljoer zu New York nach kéint fäerdeg maachen.D'Melania Trump ass déi éischt First Lady vun den USA, déi net direkt zesumme mat hirem Mann an d'Wäisst Haus geplënnert ass.