Nach 8 Deeg, da fänkt offiziell de Summer un. Zäit also, fir sech e puer nei Summersaachen ze kafen.

Life&Style: Am meeschte gelies

Bootcamp: prett fir de Summer? 3 Dammen am Test (13.06.2017) Nach 8 Deeg, da fänkt offiziell de Summer un. Zäit also, fir sech e puer nei Summersaachen ze kafen.

Mir hunn 3 Damme fonnt, déi scho jorelaang versichen e puer Kilo ofzehuelen, et bis elo awer nach net sou richteg ronn bruecht hunn.Mat Hëllef vun eisem Fitness an Ernährungscoach Conny Pertl sollen d'Liette, d'Nadia an d'Astrid fit fir de Summer gemaach ginn. En Challenge, deen net sou einfach wäert ginn.