Medezineschen Noutfall an der Loft: Wéi muss reagéiert ginn? (14.06.2017) Am Fall vun engem Häerz-Kreeslaf-Stëllstand muss séier reagéiert ginn.

Fir datt d'Méiglechkeet besteet déi Betraffen Persoun ze retten, brauch et fachmännesch éischt Hëllef. Viru kuerzem huet sech dësen dramateschen Zeenario op engem Vakanze-Vol vum Findel an Egypten ofgespillt. Glécklecherweis konnten aner Passagéier hei direkt hëllefen.



Wéi leeft sou eng Aktioun an der Loft of a wat geschitt, wann um Lëtzebuerger Fluchhafen e Fliger mat engem medezineschem Noutfall muss landen?



Eng Reportage vum Félix Winandy