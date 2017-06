Se kommen zu all Dageszäit oder matten an der Nuecht, si maximal 140 Zeeche laang a polariséieren ...

Elo ginn déi legendäersten Tweets vum US-President Donald Trump vun der amerikanescher Satiresendung "The Daily Show" zu New York bis e Sonndeg an der sougenannter "The Donald J. Trump Presidential Twitter Library" net wäit ewech vum Trump Tower ausgestallt.



Den Entrée fir an dës Pop-up-Bibliothéik ass gratis. Visiteure sollen zum Beispill gesi kënnen, wéi eng Länner am meeschte vum President a senge kuerze Messagen ernimmt ginn.







Ob de Secret ëm d'Covfefe gelëft gëtt, ass net gewosst ...