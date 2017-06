De Prozess ëm den amerikanesche Schauspiller Bill Cosby ass annuléiert ginn, dat well de Jury sech net op ee Verdikt eenege konnt.

E Samschdeg de Moie sinn d'Berodunge weider gaangen, nodeems et no iwwer 50 Stonne nach ëmmer keen Accord gouf. Fir den 79 Joer alen Acteur ass et eng Victoire, allerdéngs huet de Procureur général annoncéiert, nees ee Prozess unzefroen. Dem Bill Cosby war Vergewaltegung virgehäit ginn, hien hat 30 Joer Prisong riskéiert.