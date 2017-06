Zu Keel bei der Kierch gëtt eng Residence gebaut. Well vill Leit sech e Balcon bei hirem Appartement wënschen, goufen natierlech och Balcone gebaut. Blöd ass just, wann do e Luuchtepotto am Wee steet ... ma och fir esou Fäll gëtt et Léisungen :)