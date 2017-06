D'Tennislegend Boris Becker huet sou héich Scholden, dass e Geriicht an England hien elo fir Faillite erkläert huet.

© AFP

An der Verhandlung goung et drëm, dass de Boris Becker seng Scholden net soll bezuelt hunn. Seng Affekoten wollte bis zum Schluss eng lescht Chance aushandelen, mat engem Delai vun 28 Deeg. An där Zäit wollt de Wimbledon-Gewënner seng Villa op Mallorca verkafen fir ronn 6 Milliounen Euro. Dat huet d'Riichterin Christine Derrett refuséiert.