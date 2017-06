Et ass waarm an, an deene meeschte Betriber soll ee sech un den Dresscode halen. Ma op e puer Plazen hu Männer a Jongen protestéiert an eng Jupe ugedo.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19 juin 2017

Zu Nantes huet d'Buschauffer-Gewerkschaft "CFDT Semitain" dogéint protestéiert, dass si keng kuerz Boxen dierfen undoen. Ëmmerhin kann et am Bus deels gär mol bis zu 50 Grad waarm ginn. Hir weiblech Mataarbechter dierfen awer eng Jupe undoen. Fair ass anescht!Zanter e Méindeg waren d'Buschaufferen zu Nantes dowéinst a Juppen oder Räck an de Busser ënnerwee, déi meescht hunn nach een drop gesat an haten dozou wäiss Strëmp mat Sandalen un. En Donneschdeg huet de Patron reagéiert: "D'Viraussetzungen fir d'Droe vu Shorte géif iwwerpréift ginn. Sandalen a Strëmp wieren awer refuséiert!"Dës Aktioun huet sou munche Mann wuel dozou beweegt, och aktiv ze ginn a géint dës Diskriminatioun eppes ze ënnerhuelen.Den Joey Barge, deen an engem britesche Callcenter schafft, huet op Twitter fir d'éischt eng Foto vu sech an engem moderne Männer-Short gepost, mam Saz: "Wa Frae Juppen a Räck kënnen undoen op der Aarbecht, dierf ech jo wuel e Short un hunn?"Dem Joey säi Chef huet dat anescht gesinn, den Joey gouf nämlech nees Heem geschéckt. Ma amplaz sech dovun decouragéieren ze loossen, ass den Joey am Rack zeréck op de Büro gefuer.Hie gouf zwar och do nees Heem geschéckt, ma op mannst huet hien eppes bei sengem Chef bewierkt, deen den Dresscode no där Aktioun gelackert huet. D'Männer am Callcenter duerfe bei héijen Temperaturen eng 3/4-Box undoen, awer just wa se schwaarz, däischterblo oder beige ass.Héich gelueft gëtt den Dresscode besonnesch awer an de britesche Schoulen, deen u sech och konsequent agehale gëtt. Kéint ee mengen. E Grupp vu jonke Schüler huet sech, am Kader vun der Canicule an de leschten Deeg, géint dës Regel gewiert. Och si sinn, wéi hir Matschülerinnen a karéierte Juppen an d'Schoul gaang.