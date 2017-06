Kaffi aus der Kapsel an aus engem Becher - sou beléift, dass der vill kaaft ginn an der och vill am Drecksback landen.

Reportage: Offall vun Kaffiskapselen a -becheren (22.06.2017) D’Kaffiskapsel an de coffee-to-go Becher passen hautdesdaags bei villen zum Lifestyle dozou. Ma wat iwwreg bleift ass dacks vill Offall. Mir sinn der Fro nogaangen wéi vill Kaffiskapselen an Becheren hei am Land an der Poubelle landen an wéi vill recycléiert ginn?

"Nespresso what else", dem Georges Clooney säi Sproch ass zënter 2006 weltbekannt. A wahrscheinlech mat responsabel fir den Erfolleg vun der Kaffiskapsel. RTL huet interesséiert wéi et hei am Land ass a wéi de Kaffi doheem preparéiert gëtt.Ongeféier all zweeten dee mir gefrot hunn, benotzt ewell Kaffiskapselen. Em déi 40 Millioune Kaffiskapsele landen all Joer hei am Land am normalen Drecksback, ginn net recycléiert ma gi verbrannt.Projeten fir den Offall ze vermeiden oder ze recycléieren ginn et. Lo bleift et de Konsumenten iwwerlooss dobaussen d'Nohaltegkeet am Alldag ëmzesetzen an zur Gewunnecht ze maachen. A vläicht heescht et dann emol ganz selbstverständlech "sustainable living what else!".