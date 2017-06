© afp

D'Markenzeeche vun der "Gewënnerin": D'Ae bluttënnerlaf, laang hänkeg Baken, aus deenen et di ganzen Zäit sabbert, ganz vill knuggeleg Haut an en Hang zu exzessiver Flatulenz.



D'Martha huet 3 Joer an ass en Hond vun der Rass Mastino Napolitano. Besonnesch beandrockt waren d'Präisriichter vun den - Zitat - "150 Kilogramm Haut, déi un deem 62 Kilo schwéieren Hond hänken". Do hat d'Martha dann och keng gréisser Problemer, déi 13 Konkurrenten ëm den Titel hannert sech ze loossen.



D'Besëtzerin vum Hond, d'Shirley Dawn, ass nawell fatzeg houfreg op säi klenge Star a beschreift d'Martha charakterlech esou: "D'Martha fënnt näischt méi flott wéi Waassereemeren ëmzegeheien. Et gängelt och ëmmer aner Hënn a wa mir Besuch kréien, da gëtt dee fir d'éischt emol gutt vollgeschleimt."



Och finanziell huet sech d'Competitioun gelount. 1.500 Dollar (ronn 1.340 Euro) an e Fluchticket op New York, wou d'Martha der Press virgestallt gëtt, huet d'Shirley Dawn dierfe mat heem huelen. De Concours "World's Ugliest Dog" gëtt ewell zanter iwwer 50 Joer zu Petaluma organiséiert. Wann Dir ieren och e besonnesch "schéinen" Mupp sollt doheem sëtzen hunn, da wier et jo villäicht eng Iwwerleeung wäert, d'nächst Joer och a Kalifornien ze fléien an ze probéieren, d'Martha vum Troun ze stoussen...