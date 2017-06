Léiere schwammen a léieren, aner Leit aus dem Waasser retten (27.06.2017) Eng Minutt net opgepasst a schonn ass eppes geschitt. Et ass Summer an ëmmer méi Leit maachen en Ausflug bei d’Waasser.

Well verschidde Kanner net méi richteg schwamme kënnen, ginn uechtert d’Land Coursen ugebueden. Et gëtt geléiert, wéi ee schwëmmt, awer och, wat ee maache muss, wann ee gesäit, dass eng Persoun sech bemol net méi iwwer Waasser hale kann.Kann ee sech op d’Schwammmeeschtere verloossen oder sollt een am beschte selwer een Aen op d’Kanner hunn? Wou sollen d’Kanner schwamme léieren, ginn d’Coursen an der Schoul duer? En Accident am Waasser ass méi séier geschitt, wéi een heiansdo menge géif.De Roland Disviscour ass de Gruppechef vun der Protection civile um Stauséi, vun den Hommes Grenouilles. Vum 1. Mee bis de 15. September si si hei ëmmer weekends an op de Feierdeeg am Asaz.