De City Skyliner ass zu Lëtzebuerg ukomm (27.06.2017) Bal 3 ganzer Deeg dauert den Opbau, 270 Tonne Stol ginn hei nees uneneegeschrauft.

Jiddereen soll kënnen dovunner profitéieren, esou war et wichteg beim Konzept, fir am Virfeld och déi richteg Cible beim Skyliner-Projet unzeschwätzen, eng Attraktioun, déi jidderengem Loscht fir z'entdecken soll maachen.Eent steet elo scho fest, Lëtzebuerg ass definitiv an der Favoritte-Lëscht vun de Bedreiwer, eis Vue ass anscheinend net z'iwwertreffen.Vun e Mëttwoch u kënnt der vum City Skyliner profitéieren. Vu moies 11 bis owes 22 Auer sinn d’Dieren op, weekends esouguer bis Mëtternuecht. Am Village fënnt ee géint hallwer 12 mëttes Foodtrucken op der Plaz a last but not least, fir privat Evenementerkann een en och lounen, an dat alles nach bis den 6. August.