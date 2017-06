Bootcamp: prett fir de Summer? 3 Dammen am Test (3) (27.06.2017) Ofhuelen ass net einfach. Sport maachen an d'Ernärung ëmstellen, natierlech ass dat gewosst.

Sou och eisen 3 Kandidatinne vum "Summer Bootcamp". D'Liette, d'Nadia an d'Astrid brauchen op jiddefalls eng Persoun, déi se bei der Hand hëlt a motivéiert.



"Haut geet et net", geet net beim Conny. De Fitness an Ernährungscoach ass streng awer gerecht. A wie sech un de Programm hält, gëtt um Enn ënnert anerem mat e puer Kleedergréisste manner belount.







