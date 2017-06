Reportage: Liewen mat Epilepsie (28.06.2017) Ronn 4.500 Leit zu Lëtzebuerg hunn Epilepsie. Den Dylan ass ee vun hinnen. Visiten beim Dokter, Medikamenter an eng strikt Diät gehéieren zu sengem Alldag. An d’Buedbidden klammen, schwammen goen oder Auto fueren si jo u sech ganz normal Aktivitéiten. Fir Epileptiker kënnen dës Situatiounen awer séier geféierlech ginn! De Risiko sech selwer oder Matmënschen während enger epileptescher Attack ze verletzen ass einfach zevill grouss. Beruffer wéi Pilot, Bus-Chauffer oder Daachdecker sinn dofir och tabu. Ursaachen fir d’Epilepsie kënnen et der vill ginn. Ëmsou méi schwéier ass et déi richteg Medikamenter ze fannen. Mee wéi eng Formen vun dëser Krankheet ginn et? Wéi gesäit d’Behandlung aus, a wéi reagéiert een als Zeien richteg am Fall vun enger Attack?

3 Joer laang war den Dylan e ganz normale klenge Jong, bis hien eng éischte Kéier schwaach gefall ass. No engem "Grand Mal", der schlëmmster Form vun enger Attack, krut hien a seng Famill d'Diagnos: Doose Syndrom, eng ganz rar Zort vun Epilepsie.Mat senger Mamm Linda ass de klenge Bouf bei déi verschiddensten Doktere gereest an huet all méiglech Medikamenter missen ausprobéieren. Dëst ass net nëmmen eng finanziell, mä virun allem eng emotional Belaaschtung.Aktuell geet den Dylan all 3 bis 4 Wochen fir d'Kontrollen op Tréier an d'Mutterhaus. Fir seng Krankheet an de Grëff ze kréien, muss den 3 Joer ale Jong moies, mëttes an owes Medikamenter anhuelen an donieft e ganz strenge Regime, d'ketogen Diät, duerchzéien. Hie muss vill fetträich Nahrung zou sech huelen, ma wéineg Kuelenhydrater oder Proteinen. Et ass en Ëmstand, dee vill Disziplin erfuerdert a wou alles genau ofgewie muss ginn.Duerch d'ketogen Diät an d'Medikamenter geet et dem Dylan zanter engem Mount besser. En huet quasi keng Ufäll méi. D'Hoffnung op Normalitéit bleift also bestoen.Dem Dylan senger Doktesch no hätt hie gutt Chancen, do erëm erauszekommen. Lues a lues gëtt seng ketogen Diät lo rof gesat, a wann e 5 Joer ouni Ufall hannert sech huet, kéint en hoffentlech ouni Medikamenter weider liewen.