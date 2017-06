Ofschlossrees op Lloret de Mar (28.06.2017) Iwwer 1000 Premières- an TreizièmesschüWat hunn zu Lloret no den Ofschlossexamen gefeiert. Wéi opwänneg ass d'Organisatioun an wéi ginn d'Schüler encadréiert? Ronn 1/3 vun de Lëtzebuerger Premières- an Treizièmesschüler feieren d'Enn vum Lycée zu Lloret de Mar a Spuenien. Eng Partyvakanz, déi schons zanter 20 organiséiert gëtt. Hannert de Kulissen muss villes geplangt a coordinéiert ginn an déi iwwer 1000 Schüler och engcadréiert ginn.

RTL duerft d’Team vu GoLloret fir di 1. Kéier iwwerhaapt mat der Kamera während der legendärer Partyrees begleeden.Fir 5 Deeg Lloret bezilt een tëscht 380 an 720€, jee no Hotelsklass an ob een de Bus oder Fliger wielt. Voyages Emile Weber ass déi eenzeg Agence, déi dës Ofschlossrees am Package ubitt. An dat huet seng Virdeeler, et geet zesummen an Vakanz a keen aus der Klass muss sech eleng drëms këmmeren.Et ass einfach en eemolege Moment am Liewen, deen een ouni Hemmungen genéissen soll. An dofir hate mir de Schüler och versprach: Wat zu Lloret geschitt – dat bleift och zu Lloret - also Kamera aus!