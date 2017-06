De Lëtzebuerger Illusionist David Goldrake huet zu Las Vegas eng ganz bestëmmte Première gefeiert: seng éischt Show am Tropicana an dat virun 1.008 Leit.

De "Soft Opening" war deemno e grousse Succès fir deen alleréischte Magier an der Geschicht vu Lëtzebuerg, deen de Schratt an d'Haaptstad vun der Magie gewot huet an op där Bühn stoung, op där och schonn den David Copperfield an de Criss Angel doheem waren.Ganz offiziell feiert dem David Goldrake seng Show "Imaginarium" den 20. Juli Ouverture, deen Ament mat de Vetrieder vun der Press, ville bekannte Gesiichter aus dem Showbusiness, der Economie an der Politik. Och Lëtzebuerg ass op politeschem Niveau gutt vertrueden.