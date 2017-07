© Olivier Catani / RTL Télé Lëtzebuerg

Kläranlag Mënsch

PISA – KLÄRANLAG MËNSCH (03.07.2016) Jidderee huet eng, mee kee schwätzt immens gär driwwer: d’Verdauung. Am Pisa weise mir wat an eisem Kierper geschitt, tëscht Entrée a Sortie. Erklären firwat ee vu Bounen méi pupe muss a wéi een am beschten vun enger Sténk-Wollek fortlafe kann. Mir kucken och wou an enger Schoul déi meeschte Bakterien laueren an op een den Toilettendeckel wierklech ofdecke muss, wann ee sech näischt afänke wëll. Fuerscher experimentéieren mat engem kënschtlechen Daarm fir erauszefannen wéi Krankheeten an eisem Daarm kënnen entstoen. An de Mister Science wëll d’Exkrementer zu Gold maachen.

200 Joer Vëlo

Geschicht, Mechanik an d'Grenzerfahrung Tour de France.

Den Tour de France ass eent vun de gréisste Sportsevenementer op der Welt. Dëst Joer kënnt den Tour och erëm op Lëtzebuerg. Am Pisa kucke mir hannert déi sportlech Kulissen. Vergläichen d'Leeschtung vum Profi mam Amateur. Kucke wéi vill a wat d'Cyclisten op sou ustrengenden Deeg iesse mussen a wéi d'Technik vun de Vëloen sech iwwer d'Jorzéngte verbessert huet. Am Musée du Cycle zu Weyler bei Arel reese mer duerch déi 200 Joer al Geschicht vum Vëlo. Fuere mat engem original Vëlo aus dem Tour de Fance vun 1937. An de Mister Science pedalléiert am Héichseelgaart iwwert e stole Seel.