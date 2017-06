D'Leit, déi dës Ausstellung op d'Bee gestallt hunn, sinn all Affer vu sexuellen Iwwergrëff während engem Konflikt gewiescht.

Organiséiert gëtt d'Ausstellung vum Dokter Denis Mukwege, dee vill vun de Leit an de Konfliktregioune betreit huet, zesumme mat der Fondatioun vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse.Am Kader vun der Ausstellung zu Genf huet d'Grande-Duchesse dann annoncéiert, datt een en internationale Forum, dee sech mat den Iwwerliewenden vu sexuellen Iwwergrëff a Krichsregiounen beschäftegt, am Mäerz 2019 zu Lëtzebuerg organiséiere wéilt.