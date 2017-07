De Ben Gastauer am Interview, gefouert vum Xavier Bettel?Dat op d'mannst kéint een an dës Momentopnam interpretéieren. Professionell gesäit et op alle Fall emol aus.Nieft dem Profi vun AG2R La Mondiale an dem Lëtzebuerger Premier sinn och den de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse, de Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt, d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener an de Sportminister Romain Schneider.