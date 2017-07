D’Deborah Ceccacci an den Dan Wiroth wollte wëssen wéi den Alldag vun esou engem Camionschauffer ausgesäit, an hu sech op d’Sich gemaach no engem Lëtzebuerger Camionschauffer. Ma dobäi huet sech erausgestallt, datt grad ee Lëtzebuerger Chauffer am internationalen Transport guer net esou einfach ze fannen ass.