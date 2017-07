Life&Style: Am meeschte gelies

Dës ganz Woch iwwer haten d'Schülerinnen a Schüler vu Recken op der Mess hir Klassesäll mat engem groussen Zirkuszelt getosch. Amplaz liesen, schreiwen a rechne gouf während de Schoulzäite jongléiert, um Trapez geturnt, gezaubert oder de Clown gespillt.Eng 250 Kanner waren un dësem Workshop bedeelegt. Fir si war et eng flott Erfahrung an hir Enseignanten an Elteren hu fonnt, datt dëst de Kanner och eppes bruecht huet.