E Mëttwoch si 6 Bekannter vun eis mam Ballon geflunn, déi eng fir 'éischt an déi aner haten d'Erliefnis well eng Kéier matgemaach.



Depart war um 19 Auer zu Eschduerf, wou de Pilot Nico Betzen vu Fouhren mam Ballon déi 6 Eschduerfer ofgeholl huet. Hien hat och séier eng Platz fonnt, fir de Ballon auszepaken an du hunn déi 6 all missten eng Hand mat upaken, fir alles ze preparéieren an opzeriichten.



Zimlech pünktlech goung et um 20 Auer an d'Luucht. Mir selwer waren am Ballon net dobäi, dofir hunn d'Bianca an d'Romaine eis vun do uewe mat Fotoen versuergt. Mir hunn eis du mam Auto Richtung Préizerdaul gemaach, well d'Loft de Ballon dohi gedriwwen huet. Zu Groussbus hu mer e klengen Halt gemaach an op weider Detailer gewaart, mee dunn huet d'Loft gedréint a mir si Richtung Mäerzeg/Feelen gefuer, wou si dunn no circa 2 Stonne erëm de Buedem ënnert de Féiss gespuert hunn. Nodeems alles agepaakt war, goufen déi 3 déi fir d'eischt geflu si gedeeft, wat een op de Fotoen och gesäit, an dono krut jiddereen eng Käppchen, fir op de flotten Vol ze prosten.