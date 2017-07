Hien huet mëttlerweil seng fest Plaz am Kalenner: den "Dausend Kilometer Hesper", dee viru 17 Joer déi éischt Kéier organiséiert gouf.

Hesper: Dausend Kilometer lafen fir de gudden Zweck (09.07.2017)

An der Kuliss vum Hesper Park gouf gelaf. Zil ass et net, e Streckerekord opzestellen. Vill méi geet et drëms Spaass un der Bewegung ze hunn a ganz niewebäi nach eppes fir de gudden Zweck ze maachen.Zanter 10 Joer gëtt op dës Manéier Handicap International ënnerstëtzt. D'Totalitéit vun den Inscriptiounen gëtt un dës karitativ Associatioun iwwerwisen.