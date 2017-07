X

All Joer gëtt zu Lëtzebuerg "En Dag um Bauerenhaff" organiséiert, dëst Joer war et zu Giewel am Betrib Thein.Vun Informatioune ronderëm de Bauerebetrib, bis hin zu villen Animatioune fir Grouss a Kleng, Ausstellunge vu verschiddenen Déieren, e Cortège mat alen Trakteren, Concerten vu lokalen Museksveräiner, Ponyreiden a Sprangschlässer war alles gebueden, dass engem och wierklech net langweileg konnt ginn.Souguer vum Reen an Donnerwieder hunn d'Leit sech net beandrocke gelooss.