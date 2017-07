Um Méindeg gouf zu Oochen d'Police alarméiert, well aus enger Wunneng komesch Geräischer ze héiere waren.

© AFP (Archivbild)

Wéi d'Autoritéiten op der Plaz ukomm sinn, ass de Mann aus der Wunneng hinne mat bluddeger Lëps entgéint komm.De Mann huet de Poliziste gezielt, hien hätt sech dës Verletzungen an engem Kampf mat sengem Papagei zougezunn.Zudeem soll de Papagei relativ vill ëmgeheit hunn ewéi hien a senger Roserei duerch d'Wunneng geflunn ass. Wéi et zum Streit tëscht dem Papagei an dem Besëtzer komm ass, ass nach ongekläert.