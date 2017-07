Vill Leit, déi Sue vum Automat opgehuewen hunn, hunn et fir e Witz gehalen. Zesumme mat de Suen krute si och en Ziedel vum Automat wou dropstoung: "W.e.g. hëlleft mir. Ech stiechen hei fest an hu mäin Telefon net dobäi. Rufft w.e.g. mäi Chef un." Donieft war och nach d'Nummer vu sengem Chef notéiert.Vill Clienten hunn den Ziedel net eescht geholl, ma eng Persoun huet d'Police alarméiert. Wéi si op d'Plaz koumen hu si d'Situatioun och net direkt als Gefor ugesinn. "Mir konnten eng ganz lues Stëmm aus dem Automat héieren. Mir hu geduecht et wier e Witz, et misst e Witz sinn." D'Beamten hunn dann awer d'Dier opgebrach a konnten de Mann aus senger mësslecher Situatioun befreien.