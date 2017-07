Life&Style: Am meeschte gelies

Et kënnt een aktuell net derlaanscht, fir den Hit vum Luis Fonsi an Daddy Yankee um Radio ze héieren. Ma et ginn och ganz vill ëminterpretatiounen, Cover oder Parodien op dëse Summerhit. Mir hunn iech der emol e Puer erausgesicht.

Original

Éier mer awer domadder ufänken, als éischt eng kéier d'Original Versioun vum Lusi Fonsi zesumme mam Daddy Yankee.

Donieft gëtt et och fir den englesche Maart nach eng Versioun, wou ee sech den Justin Bieber mat an d'Boot geholl huet.

Cover!?!

Esou e Summerhit verleet da ganz vill Kënschtler dozou, d'Lidd ze coveren oder e ganze Video ronderëm opzebauen.Am bekanntesten ass wuel de Clip vun den dräi Italiener, déi d'Lidd vum net leide kënnen an awer de ganzen Zäite musse matsangen...

Manner bekannt ass awer den zweeten Deel vun den Italiener, wou se dann hiren Held a Sänger "Enrique Iglesias"... Pardon, Luis Fonsi, treffen.

Aus Éisträich kënnt dann e Clip, wou een den Text zwar si gelooss huet, ma fir d'Musek méi klassesch europäesch Instrumenter a fir de Rhythmus en Trakter benotzt huet...

Eng "Reprise" gëtt dogéint vum Cween, dat Lidd op franséisch ëminterpretéiert huet.

Nieft engem Cover ass eng Parodie eng aner Méiglechkeet, fir op den "Despacito"-Zuch opzesprangen. Fir als Mol nach am spuenesche Beräich ze bleiwen, gëtt et d'Versioun "", déi sech un den Donald Trump a seng geplangte Mauer mat Mexiko riicht.

Dann eng Weider kënnt vum David Lopez, deen d'Lidd dem, opgepasst Klischee, Liiblingsiesse vun de Mexikaner gewidmet huet: "".

Natierlech ginn et och englesch Varianten op Despacito. Ganz gelongen ass do déi vum Mikey Bustos "" déi net nëmme gutt kléngt, ma och de Video gesäit zimlech professionell gemaach aus.

Manner professionell opgezunn awer dofir net manner witzeg ass d'Versioun vum Singing Dentist "Take A Seat-O".

Ma och aus Däitschland ginn et verschidde Varianten. Eng dovunner kënnt vum TC, fréiere Y-Titty Member, dee seng Versioun "" nennt.

Natierlech fënnt een am Internet, an de soziale Medien an och op Youtube nach vill aner Versioune vun dësem Lidd. Avis aux amateurs...