E Samschdeg hat d'Motor Union Schëffleng gläich 3 Gebuertsdeeg ze feieren: 85 Joer Motor Union, 10 Joer Mototreffen an 10 Joer Käpt'n Ändä a Matrous K1000.

Um Terrain Pétaboules waren dann och vill Leit um Rendez-Vous - dorënner och vill Polit-Prominenz.Bei herrlechem Wieder war d'Stëmmung excellent an de Käpt'n, de Matrous, d'Lisa an d'Hüette Maria a Sharon hunn d'Gäscht virum traditionelle Freedefeier an der Héidenger Strooss beschtens ënnerhalen.