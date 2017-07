Fluchpassagéier un hir Rechter erënneren (18.07.2017)

Wat huet een als Passagéier fir Rechter am Fall, wou et zu Annulatiounen oder Verspéidunge kënnt. Doriwwer informéiert elo am Ufank vun der grousser Vakanz den europäesche Verbraucherzentrum. An der Aerogare um Findel leeft eng Informatiounscampagne.