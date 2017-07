© afp

Bal 20 Joer ass et hier, datt d'Prinzessin Diana op de Stroosse vu Paräis déidlech verongléckt ass. An enger Dokumentatioun mam Numm "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" schwätzen d'Prënze William an Harry, déi deemools just 15 an 12 Joer al waren, elo fir d'éischt ënnert anerem iwwert dat lescht Gespréich, dat si mat hirer Mamm haten.



D'Dokumentatioun leeft de Méindeg den Owend, 24. Juli op der britescher Tëleeschaîne ITV.





"Si hat aus Paräis ugeruff", sot de Prënz Harry. "Ech ka mech net méi onbedéngt un dat erënneren, wat ech deemools gesot hunn, mee ech wäert et wahrscheinlech fir de Rescht vu mengem Liewe bereien, wéi kuerz d'Telefonat war."Déi zwee Prënze waren zu deem Moment am Schlass Balmoral a Schottland, an de William ka sech nach erënneren, senger Mam gesot ze hunn, si hätte vill Spaass do."Den Harry an ech wollte séier Äddi soen, sou nom Motto: Bis geschwënn! Wann ech deemools gewosst hätt, wat geschéie géing, hätt ech mech net esou presséiert", esou de Prënz William, deem sech dëst lescht Gespréich ganz staark agepräägt hätt.