© afp

No 75 Joer am Äis ass eng Koppel, déi bei engem Gletscheraccident an der Schwäiz am Joer 1942 ëm d'Liewe koum, bäigesat ginn.



Den 18. Juli hat e Mataarbechter vun engem Skigebitt de Mann an d'Fra fonnt. Duerch hir Kleeder aus der Zäit vum 2. Weltkrich war direkt kloer, datt si schonns méi laang do léichen. Nieft hinne goufe Rucksäck, eng Fläsch, e Buch an eng Auer fonnt, alles nach komplett intakt.



De Marcelin Dumoulin, e Schouster, war 40 Joer al, wéi hie mat senger Fra Francine, enger 37 Joer aler Joffer, de 15. August 1942 opgebrach ass, fir nom Véi ze kucken. Hir 7 Kanner hu se zanterhier net méi erëmgesinn.



No enger Sich vu bal dräi Méint waren d'Kanner vun der Koppel - 5 Jongen an 2 Meedercher - opgedeelt an a verschidde Fleegefamille gesat ginn.



Et gëtt ugeholl, datt d'Koppel an eng Gletscherspléck gefall war, déi duerch d'Klimaerwiermung elo geschmolt ass.



© afp



Déi zwee Kanner, déi nach um Liewe sinn, konnten hiren Elteren dann elo endlech Äddi soen, nodeems se hiert Liewen domat verbruecht haten, se ze sichen.



D'Marceline Udry-Dumoulin, 79 Joer al, an hir eeler Schwëster Monique Gautschy, 86, hunn de Samschdeg an der Kierch, an där d'Elteren nach e puer Stonne virun hirem Verschwanne gebiet haten, d'Begriefnes nogeholl.



"Et ass de schéinsten Dag vu mengem Liewen", sot d'Marceline Udry-Dumoulin.