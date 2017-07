© wikipedia

© Screenshot vun fleischerei-klassen.com

Wann een u Smoothie a Metzlereri denkt, kënnt engem scho bal just ee Gedanken an de Kapp. An och wann ee sech vläicht elo scho schuddert a mengt, et wier net méiglech, ... et ass awer méiglech!Eng Metzlerei zu Temmeln an Däitschland huet hire ganz eegene Smoothie entwéckelt, de Fleesch-Smoothie. Am September soll dee spezielle Püree an Drénkform, deen aus a mat Fleesch hiergestallt gëtt, op de Maart kommen.