De Buergermeeschter Stubbs huet säin Amt mat enger onvergläichlecher Entspaantheet bekleet.

De Buergermeeschter vum klengen Duerf Talkeetna an Alaska ass de Freideg am héijen Alter vun 20 Joer an 3 Méint verstuerwen.Am Amt war de Stubbs scho säit sengem éischte Liewensjoer. 1998 ass de Kueder zum Éierebuergermeeschter vun der historescher Stad a sengen 900 Awunner gewielt ginn, an huet säit dem 19 Joer laang regéiert. Am Joer 2014 hat de Stubbs sech souguer fir d'US-Senatswahlen opstelle gelooss.

Obwuel de Stubbs säi Beruff extrem eescht geholl huet, war en e soziaalt Déier, dat sech gäre mat senger Wielerschaft ofginn huet. Nomëttes war hie gären op der Terrass vum lokale Restaurant ze fannen, wou hien am léifsten Kazemënz-Waasser aus Margherita-Glieser gedronk huet.De Stubbs hat viru sengem Doud glécklecherweis nach d'Méiglechkeet, seng laangjäreg Erfarung als Verwaltungschef vun der Gemeng Talkeetna weider ze ginn. Den Denali, ee jonken a motivéierte Kueder, krut vu sengem Mentor villes mat op de Wee ginn a fill sech elo prett, an dem Stubbs seng Fousstapfen ze trieden. Och d'Wieler vun Talkeetna si vun hirem potenziellen neie Buergermeeschter begeeschtert: "Hie genéisst d'Opmierksamkeet a behëlt sech an der Gesellschaft vu Mensche wéi e jonken Hond."