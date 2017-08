Let's #BuyTwitter and #BanTrump

Eng fréier CIA-Agentin wëll d’USA, eegenen Aussoen no, virun Tweets vum amerikanesche President schützen, a wëll dofir Twitter einfach opkafen.



Dofir huet d’Valerie Wilson eng Crowdfunding-Campagne lancéiert. Am ganze brauch si 1 Milliard Dollar, fir d’Majoritéit vun der Parte kënnen z’iwwerhuelen. Bis elo sinn iwwer 30.000 Dollar zesummekomm.







Den Donald Trump géif d’Mënschen duerch seng Aussoen a Gefor bréngen, mengt d’CIA-Agentin, a gëtt do d’Beispill vun Aussoen iwwer Nordkorea.