Sugardaddies bei Universitéiten / Report. Anne-Sophie Heck



Zu Bréissel suergt eng Affiche fir grouss Opreegung. E Méindeg gouf se fir d'éischt virun der Université libre de Bruxelles gesinn. Um Plakat steet: „Hey les étudiantes! Améliorez votre style de vie, sortez avec un Sugar Daddy!“, donieft gesäit een eng grouss Foto vun dem Decolleté vun enger jonker Fra. Et geet ëm eng Reklamm vum Site RichMeetBeautiful.be, also „räich begéint schéin“, ee Site dee sougenannteu räichvermëttelt.

D'Affiche ass op engem Unhänger duerch d'Stroosse vu Bréissel zirkuléiert, gesi gouf se virun allem ronderëm d'Universitéiten an d'Héichschoulen. Den Internetsite RichMeetBeautiful.be erkläert, datt si attraktiv, jonk Fraen, also d'Sugarbabies, un erfueren a sophistiquéiert Männer, deemno d'Sugardaddies, vermëttelen. Déi jonk Fraen, déi mat de Sugardaddies eraus ginn, kréie Reesen, Kaddoen a finanziell Fräiheet versprach.

D'Studenten a virun allem d'Studentinne si schockéiert an et gëtt staark iwwert d'Reklamm diskutéiert. Et gëtt net explizit vu sexuelle Relatioune geschwat. Ma d'franséischsproocheg Studentenunioun huet en Dënschdeg de Moien der RTBF gesot, datt et eng Form vun Opruff zur Prostitutioun wier. Esou géif ee vun de finanziell schwaache Studentinne profitéieren. D'Bréisseler Minister vun de Fraereschter, den Héichschoulminister, d'Staatssekretärin fir Chancëgläichheet an d'Studentenunioun hunn eng Plainte géint de Site gemaach. Den Dossier gouf vum „Jury d'éthique publicitaire“ opgegraff.

Donieft géifen esou Reklamme weisen, datt et verschiddene Studente finanziell schlecht geet, sou déi Jonk an d'Frae vun der Confederatioun vun de Chrëschtleche Gewerkschaften um Site vu La Libre Belgique. D'Studente bräichte keng Sugardaddies, mä méi finanziell Ënnerstëtzung, ënnert anerem vum Staat.

D'Reklamm gouf ewell an dräi Gemengen an der Regioun Bréissel offiziell verbueden, dorënner d'Gemeng Ixelles, wou d'Université libre de Bruxelles ass. D'Camionen, déi mat den Affiche ronderëm gefuer sinn, goufen net op der Gemeng ugemellt. D'Police ass am Asaz, fir se aus dem Verkéier ze zéien.