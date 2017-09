American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Hie soll friddlech doheem ageschlof sinn am Krees vu senger Famill a Frënn. Zanter Méint hat et Rumeure ginn, dass hie schwéier Kriibskrank wier.Virun iwwer 60 Joer hat de Millionär d'Zäitschrëft gegrënnt an esou d'Fundament fir seng Legend geluecht. Am Dezember 1953 ass déi éischt „Playboy" mam Marilyn Monroe um Cover erauskomm.Mat senger Zäitschrëft, wou hie bis haut nach Chefredakter war, huet hien op der ganzer Welt d'Männer begeeschtert. Donieft war hien d'Mooss vun alle Saachen, wann et drëms gaangen ass, wéi e Playboy ze liewen.A sengem Liewe war de Hugh Hefner, deen aus engem ganz konservativen Elterenhaus koum, dräi Mol bestuet an huet 6 Kanner. Aktuell war hie mam fréiere Playmate Crystal Harris bestuet, datt 60 Joer méi jonk ass wéi hien.