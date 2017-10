Obschonns ganz sou séier, geet dat dann awer net, wa mer de knallhaarde Fakte vun der Emissioun nolauschteren.All Dag fanne ronn 25.000 Leit de Wee op déi 60.000 Quadratmeter grouss Aire de Berchem an dat aus allen erdenkleche Länner, dovun ginn eleng 7.500 Automobiliste just nëmmen tanken. An dat ouni déi vill Camionneuren mat anzerechnen, do kommen der nach emol 1.500 dobäi.Wat d'Bensinsstatioun sou beléift mécht, dass esou vill Leit fräiwëlleg Schlaang stinn, ass de Fait, dass een net brauch aus dem Auto ze klammen fir ze bezuelen. Eng Method, déi och aner Statiounen op de Lëtzebuerger Autobunnen opgräifen an am Ausland nach onbekannt ass.Fir déi vill auslännesch Chauffere spillt natierlech de bëllege Sprit eng gréisser Roll. Vu groussem Virdeel ass, dass de Lëtzebuerger Staat d'Präisser vum Diesel a Bensin festleet, dee par Rapport zum Ausland vill méi bëlleg ass. Donieft ass d'Diddelenger A3 och nach eng vun de gréissten Transit-Autobunnen hei am Land, mol ofgesinn dovun, dass d'Leit och nach déi eng oder aner Fläsch Alkohol a Staang Zigaretten hei akafen, déi - wéi mir wëssen - och e gutt Stéck manner kaschten. A besonnesch Zigarette gi këschteweis verkaf an an enger Quantitéit, dass matten am Dag muss mat Camionen nogeliwwwert ginn.Ma och Kaffi gëtt op der Aire de Berchem vill gedronk, dat läit net zulescht dorun, dass een do de ganz beléiften Starbucks-Kaffi zerwéiert kritt. Iwwregens deen éischte Starbucks-Store hei am Land. Eleng wéinst deem Kaffi fueren och vill Lëtzebuerger séier op d'Aire.Wien elo Loscht kritt huet op d'Aire de Berchem ze fueren, do ze shoppen, e Kaffi ze genéissen oder einfach de ville Leit nozekucken, muss op d'mannst emol genuch Zäit aplangen.