Festival vun de Natiounen zu Gréiwemaacher (01.10.2017) E Sonndeg sinn op der Maacher Maartplaz Mënschen aus der ganzer Welt zesummekomm fir hiert Handwierk an hir kulinaresch Spezialitéiten ze presentéieren.

An e puer Stonne ronderëm d’Welt, esou kéint een en och nennen, de Festival vun de Natiounen zu Gréiwemaacher, dee virun 18 Joer an d’Liewe geruff gouf an zanterhier all 2 Joer vun der Maacher Integratiounscommissioun organiséiert gëtt.Sou gëtt et nieft der italienescher Pizza och Spezialitéiten aus Bolivien, Vegetaresches aus Indien, kubanesch Cocktailer grad ewéi Iesse vun heiheem, wéi zum Beispill Ierzebulli. Kulinaresch Platen a Gedrénks vu 4 verschiddene Kontinenter konnt een de ganzen Dag iwwer schmaachen.Kulinaresch a musikalesch goung et e Sonndeg de Mëtteg ronderëm d’Welt, mat ënner anerem griicheschem Danz an traditionelle keltesche Folklidder.