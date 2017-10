© AFP-Archiv

Déi betraffen Televisiounschaîne, bei där di deemools 31 Joer ale Fra geschafft huet, huet dat elo zouginn. Et huet sech erausgestallt, dass d'Reporterin 159 Iwwerstonnen an engem Mount gemaach hat.



Si war am Juli 2013 dout an hirem Bett fonnt ginn. Ee Joer drop hunn déi japanesch Autoritéite festgehalen, dass hiren Doud mat deene villen Iwwerstonnen zesummenhoung. Si hat an deem Mount nëmmen zwee Deeg fräi.



Dee betraffene Sender huet de Fall awer eréischt véier Joer drop, respektiv elo, ëffentlech gemaach.



Den Doud vun där jonker Fra huet déi japanesch Ëffentlechkeet besonnesch doduerch schockéiert, well déi concernéiert Chaîne den héijen Aarbechtspensum a Japan ëmmer nees kritiséiert an esou Fäll aus aneren Entreprisen als Beispill hëlt. De Sender huet elo annoncéiert, seng Aarbechtskultur wëllen ze änneren.