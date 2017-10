Wien kënnt en net, de Pub "George and Dragon" an der Millebaach? De beléifte Kult-Bistro mécht elo no 3 Joerzéngten seng Dieren zou.

33 Joer laang ass et e ginn, den Goerge and Dragon: d'Margarida Santiago huet fir dës Geleeënheet e Gebuertsdaagkuch fir hir trei Clienten organiséiert, si bedreift de Kultbistro schonn 10 Joer laang, dass haut Schluss ass, léisst d'Fra alles anescht wéi kal.D'Clientèle vum George and Dragon besteet an der Haaptsaach aus Stammclienten. D'Wiertsfra ass elo aktiv op der Sich no engem neie Lokal, déi ureg Holz-Still an- Dëscher, d'Biller un de Maueren, jee de ganze Fonds de Commerce geet mat, dat, fir dass den George and Dragon net ganz verluer geet.Dat iwwer 160 Joer aalt historescht Haus ënnen am Pabeierbierg, riskéiert dann elo och nach ofgerappt ze ginn, et steet net ënner Denkmalschutz.