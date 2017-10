X

Oktoberfester sinn in zu Lëtzebuerg - dat ass dat mannst, wat ee soe kann ...Déi eng reesen extra op München op déi richteg Wiesn, déi aner feieren hei am Hand an hunn do e grousse Choix: Jonglënster ( Freideg Samschdeg ), Käl Hiefenech ...Natierlech ginn et der och, déi baussent a bannent dem Ländche feieren ;-)E Freideg den Owend war Gaudi-Stëmmung an der: D'Ambiance war super "an den Däichwiesn" - mat guddem Iessen a Gedrénks.Beim Opschloe vum Faass krut d'Diane Wunsch nach e Scheck iwwer 1.800 Euro fir den Télévie iwwerreecht, duerno hunn ofwiesselend d'Band OZAPFT's, Hoffi-Zambesi an Axel Fischer fir Musek gesuergt an et huet net laang gedauert, du gouf schonn op de Bänke gedanzt a sech super bis an d'Nuecht eran ameséiert.