Oktoberfester sinn in zu Lëtzebuerg - dat ass dat mannst, wat ee soe kann ...Déi eng reesen extra op München op déi richteg Wiesn, déi aner feieren hei am Hand an hunn do e grousse Choix: Jonglënster ( Freideg Samschdeg ), Käl Hiefenech oder och an den " Däischwisen "...Natierlech ginn et der och, déi baussent a bannent dem Ländche feieren ;-)E Samschdeg den Owend waren se an der "Tracht" an an de "Lederhosen" zu Mäerzeg um Tour an hu mam Tim Toupet, Hoffi Zambesi a Rol Girres gefeiert.