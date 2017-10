X

Sneakers-Expo zu Esch (08.10.2017) Onkommentéiert Videomaterial

Extrait Ronny Erpelding (08.10.2017) Vun iwwerall aus Europa koumen d'Aussteller op Esch

D'Liewensgefill vun enger ganzer Generatioun kann ee mat de Sneakers an der Hip-Hop-Musek verbannen. Eng 100 Exposanten haten d'Asbl "Sneaker Luxembourg" an d'Rockhal invitéiert. D'Präisser vun de Schong, déi een do kafe konnt, louchen tëscht 20 an iwwer 5.000 Euro.D'Aussteller koume quasi vun iwwerall op der aus Europa op Esch, wéi de Ronny Erpelding vun der Sneakers Luxembourg asbl erkläert: