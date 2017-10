2.691 Schüler hunn am Summer erfollegräich hire Lycée ofgeschloss. Fir vill vun hinne war den nächste Schrëtt d'Sich no engem passende Studium.

MiniSerie: 3 Studenten an hir éischt Schrëtt an d'Uni-Liewen (10.10.2017) 2691 Schüler hunn am Summer erfollegräich hire Lycée ofgeschloss – fir vill vun hinnen war den nächste Schrëtt d'Sich no engem passende Studium... Mir hunn der dräi vun hinne begleet - bei hire leschte Schrëtt hei zu Lëtzebuerg an hiren éischte Schrëtt an dat neit Uni-Liewen - a weisen iech an dräi Episode, wéi se sech dobäi schloen. Haut am éischten Deel léiert der eis dräi zukünfteg Studente kennen a gesitt, wéi hier Virbereedungen ausgesinn hunn.

Um Méindeg am éischten Deel léiert der eis dräi zukünfteg Studente kennen a gesitt, wéi hir Virbereedungen ausgesinn hunn.3 jonk Leit, 3 zukünfteg Studenten an dräi ënnerschiddlech Geschichten, déi se fir eis mat der Kamera festhalen.Et war net jiddereen esou last minute drun ewéi den Nic, mä mat Ufroen, Kontrakter an Dokumenter hu se sech allen dräi misste rondrëmschloen. Schlussendlech hu se awer all eppes fonnt a konnten ufänken, hir Saachen zesummenzesichen. A mat vollem Auto geet et fir eis 3 Studente Richtung Uni!